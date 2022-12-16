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لبنان

أخفى هويته بلحية "بابا نويل".. شاهدوا ماذا حصل في ساحة جونية (صورة)

Lebanon 24
16-12-2022 | 09:23
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بلباس "بابا نويل"، وقف شاب في ساحة جونيه، حاملاً لافتة كتب عليها "الوضع صعب". وطالب الشاب الذي أخفى هويته بلحية "سانتا كلوز" المساعدة من المارين.
 
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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