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لبنان

الجيش يعلن توقيف 20 لبنانياً و7 سوريين... إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
16-12-2022 | 09:16
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: 
 
"بتاريخ 15/ 12/2022 ونتيجة للتدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش، أوقف 20 لبنانيا و7 سوريين، لتورطهم في جرائم حيازة مخدرات وعملات مزورة وأسلحة حربية غير مرخصة، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية.
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وقد شملت المضبوطات: 4 سيارات و3 دراجات نارية و10 مسدسات حربية وكمية من المخدرات والذخيرة والعملات المزورة.
 
سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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