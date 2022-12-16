جنبلاط أبرق الى غوتيريس مستنكراً حادثة العاقبيّة: لتحقيق يكشف التفاصيل

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ودعا جنبلاط إلى "إجراء تحقيق يكشف كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء بما يؤدي إلى تقديم جميع الجناة إلى العدالة".



كما وأبرق جنبلاط إلى قائد قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، اللواء أرولدو لازارو ساينز، للغاية ذاتها.



نص البرقية الى غوتيريس أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مدينا الاعتداء الذي استهدف اليونيفيل في العاقبية في جنوب لبنان، ومعزيا بوفاة الجندي الإيرلندي، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.ودعا جنبلاط إلى "إجراء تحقيق يكشف كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء بما يؤدي إلى تقديم جميع الجناة إلى العدالة".كما وأبرق جنبلاط إلى قائد قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، اللواء أرولدو لازارو ساينز، للغاية ذاتها.





إنني إذ أدعو إلى إجراء تحقيق كامل يكشف كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء بما يؤدي إلى تقديم جميع الجناة إلى العدالة، أجدد التأكيد على أهمية الدور المحوري والفعال الذي تلعبه اليونيفيل في الجنوب من خلال الإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.



إن الحفاظ على سلامة اليونيفيل يصب في صميم الجهود المتواصلة للحفاظ على الاستقرار في الجنوب والتي تحظى بتقدير كبير من قبل الشعب اللبناني والحكومة.



إنني أتقدم منكم ومن عائلة الجندي الراحل بأحر التعازي والمواساة في هذا الظرف القاسي".



نص البرقية الى قائد اليونيفيل وجاء في نص البرقية الى غوتيريس: "إنني أدين بشدة الهجوم الذي استهدف اليونيفيل في جنوب لبنان وأدى إلى مقتل جندي إيرلندي وجرح عدد آخر.إنني إذ أدعو إلى إجراء تحقيق كامل يكشف كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء بما يؤدي إلى تقديم جميع الجناة إلى العدالة، أجدد التأكيد على أهمية الدور المحوري والفعال الذي تلعبه اليونيفيل في الجنوب من خلال الإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.إن الحفاظ على سلامة اليونيفيل يصب في صميم الجهود المتواصلة للحفاظ على الاستقرار في الجنوب والتي تحظى بتقدير كبير من قبل الشعب اللبناني والحكومة.إنني أتقدم منكم ومن عائلة الجندي الراحل بأحر التعازي والمواساة في هذا الظرف القاسي".