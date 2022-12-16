19
o
بيروت
17
o
طرابلس
-5
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
-5
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جنبلاط أبرق الى غوتيريس مستنكراً حادثة العاقبيّة: لتحقيق يكشف التفاصيل
Lebanon 24
16-12-2022
|
10:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مدينا الاعتداء الذي استهدف اليونيفيل في العاقبية في جنوب لبنان، ومعزيا بوفاة الجندي الإيرلندي، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
Advertisement
ودعا جنبلاط إلى "إجراء تحقيق يكشف كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء بما يؤدي إلى تقديم جميع الجناة إلى العدالة".
كما وأبرق جنبلاط إلى قائد قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، اللواء أرولدو لازارو ساينز، للغاية ذاتها.
نص البرقية الى غوتيريس
وجاء في نص البرقية الى غوتيريس: "إنني أدين بشدة الهجوم الذي استهدف اليونيفيل في جنوب لبنان وأدى إلى مقتل جندي إيرلندي وجرح عدد آخر.
إنني إذ أدعو إلى إجراء تحقيق كامل يكشف كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء بما يؤدي إلى تقديم جميع الجناة إلى العدالة، أجدد التأكيد على أهمية الدور المحوري والفعال الذي تلعبه اليونيفيل في الجنوب من خلال الإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
إن الحفاظ على سلامة اليونيفيل يصب في صميم الجهود المتواصلة للحفاظ على الاستقرار في الجنوب والتي تحظى بتقدير كبير من قبل الشعب اللبناني والحكومة.
إنني أتقدم منكم ومن عائلة الجندي الراحل بأحر التعازي والمواساة في هذا الظرف القاسي".
نص البرقية الى قائد اليونيفيل
ونصت البرقية إلى قائد اليونيفيل على ما يلي: "إنني أدين بشدة الهجوم على اليونيفيل في جنوب لبنان. إن فقدان جندي إيرلندي بهذه الطريقة المأساوية أمر غير مقبول، ويجب أن يكون التحقيق شاملا للكشف عن جميع الجناة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
لطالما كانت بعثة حفظ السلام تقوم بحزم بدورها ضمن تفويضها وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وقد كان ذلك أساسياً في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان على مر السنين.
أتقدم منكم ومن جنود اليونيفيل وقادتها وأسرة الضحية بخالص التعازي والمواساة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل المصرف.. هذا ما حصل مع ممثل لبناني شهير (صور)
Lebanon 24
داخل المصرف.. هذا ما حصل مع ممثل لبناني شهير (صور)
04:38 | 2022-12-16
16/12/2022 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر بعد "المونديال"... هذا ما ينتظرها
Lebanon 24
قطر بعد "المونديال"... هذا ما ينتظرها
16:00 | 2022-12-15
15/12/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يوقف عناصر
Lebanon 24
حزب الله يوقف عناصر
02:26 | 2022-12-16
16/12/2022 02:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
09:40 | 2022-12-16
16/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مُفاجئ جرى داخل مطار بيروت.. ما القصّة؟
Lebanon 24
أمرٌ مُفاجئ جرى داخل مطار بيروت.. ما القصّة؟
05:23 | 2022-12-16
16/12/2022 05:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:04 | 2022-12-16
ما جديد إصابات "كورونا" و "الكوليرا" في لبنان اليوم؟
13:57 | 2022-12-16
استمرار تقبل التعازي بمعن كرامي: بري وميقاتي اتصلا معزيين
13:37 | 2022-12-16
الملحّن اللبناني سمير صفير يتعرّض لحادث خطير.. ما كُشف عن حالته مُروّع!
13:16 | 2022-12-16
الجميّل: ميقاتي لن يتراجع عن صلاحياته وسيدعو لجلسة حكوميّة عند الضرورة
12:50 | 2022-12-16
جريحان بحادث سيرٍ في صيدا (صور)
12:27 | 2022-12-16
الإتحاد العمالي في الجنوب يحذّر!
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
16/12/2022 21:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
16/12/2022 21:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
16/12/2022 21:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact