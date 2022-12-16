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لبنان

إجراءٌ من المصارف اليوم بشأن "الدولار".. ما الذي حصل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-12-2022 | 11:53
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ عدداً من المصارف أوقف سحُوبات الزيادة على رواتب العسكريين خلال ساعات النهار، اليوم، وذلك من أجل تمرير سحوبات الدولار عبر منصّة "صيرفة". 
وبحسب المصادر، فإنّ هذا الإجراء لا يعني أن سحوبات الرواتب توقفت، اليوم، موضحة أنّ إمكانية إجراء هذه السحوبات متوفرة طيلة أيام الأسبوع ومن دونِ أي عوائق، وحتى يومي السبت والأحد.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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