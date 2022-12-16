إجراءٌ من المصارف اليوم بشأن "الدولار".. ما الذي حصل؟

كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ عدداً من المصارف أوقف سحُوبات الزيادة على رواتب العسكريين خلال ساعات النهار، اليوم، وذلك من أجل تمرير سحوبات الدولار عبر منصّة "صيرفة".

وبحسب المصادر، فإنّ هذا الإجراء لا يعني أن سحوبات الرواتب توقفت، اليوم، موضحة أنّ إمكانية إجراء هذه السحوبات متوفرة طيلة أيام الأسبوع ومن دونِ أي عوائق، وحتى يومي السبت والأحد.