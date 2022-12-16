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لبنان

من "المقاصد" لـ"تلفزيون لبنان".. تجهيزات للبث لذوي الحاجات الخاصة

Lebanon 24
16-12-2022 | 12:17
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إستقبل وزير الاعلام المهندس زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، رئيس مجلس امناء جمعية المقاصد الدكتور فيصل سنو يرافقه عضوا مجلس الامناء امين المال المهندس بسام برغوت والدكتور محمد السماك.


ونقل سنو للوزير المكاري استعداد الجمعية لتقديم التجهيزات المطلوبة الى "تلفزيون لبنان" لتمكينه من البث لذوي الحاجات الخاصة من صم وبكم، من اجل مساعدتهم على مواكبة الدراسات العلمية، وكذلك متابعة نشرات الاخبار لتوسيع معارفهم عبر شاشة التلفزيون الوطني.
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بعد اللقاء، قال سنو: "خلال زيارة وزير الاعلام لجمعية المقاصد، علمنا منه ان هناك فئة من اللبنانيين من ذوي الحاجات الخاصة في السمع والكلام، محرومة مشاهدة تلفزيون لبنان. نحن في الجمعية لدينا قسم يعنى بتلك الحاجات، ويهمنا ان تصل خدماتنا الى كل اللبنانيين، والافضل ان تصل عبر تلفزيون لبنان. لذلك تعهدنا في الجمعية بتقديم هذا المشروع ليصل الى الجميع".


هذا ورحب المكاري من جهته بهذه المبادرة الطيبة، مشيدا بقرار الجمعية "الذي يعبر عن مسؤولية وطنية وحس انساني حكيم من جمعية مشهود لها بتاريخها على مدى ١٤٥ سنة، وهي الاقدم في العالمين العربي والاسلامي".
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