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لبنان

جريحان بحادث سيرٍ في صيدا (صور)

Lebanon 24
16-12-2022 | 12:50
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وقع حادث سير بين سيارة مرسيدس ودراجة نارية على طريق عام عبرا شرقي صيدا، ما أسفر عن وقوع إصابتين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
وأشارت المعلومات إلى أنه تمّ نقل الجرحى إلى مستشفى حمود في صيدا لتلقي العلاج. 
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