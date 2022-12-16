جريحان بحادث سيرٍ في صيدا (صور)

وقع حادث سير بين سيارة مرسيدس ودراجة نارية على طريق عام عبرا شرقي صيدا، ما أسفر عن وقوع إصابتين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وأشارت المعلومات إلى أنه تمّ نقل الجرحى إلى مستشفى حمود في صيدا لتلقي العلاج.