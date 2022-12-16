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لبنان

الجميّل: ميقاتي لن يتراجع عن صلاحياته وسيدعو لجلسة حكوميّة عند الضرورة

Lebanon 24
16-12-2022 | 13:16
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أكّد مُستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأستاذ فارس الجميّل أنّ "رئيس الحكومة كان واضحاً خلال الاجتماع التشاوريّ الذي عقدَه اليوم مع الوزراء، وقد أكّد أمامهم أنه لا تراجع عن مسألة عقد جلسات للحكومة عند الضرورة".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت الجميّل إلى أن "موضوع عقد جلسات مجلس الوزراء كان خارج النقاش في الاجتماع التشاوري"، موضحاً أنّ "ما تمت مناقشته هو أن أن يتم تشكيل لجنة وزارية لبحث جدول أعمال مجلس الوزراء"، وأضاف: "ميقاتي كان حاسماً في أن أي أمرٍ يتعلق بصلاحياته الحكوميّة لن يتراجع عنه، وقد دعا إلى اللقاء لاستمزاج الآراء بشأن المرحلة المقبلة".

وأكّد الجميّل أن "دعوة مجلس الوزراء للانعقاد هو أمرٌ مناط دستورياً برئيس الحكومة"، وقال: "عندما تكون هناك ملاحظات للوزراء على جدول الأعمال، فإنه يجري البحث بها، لكن لا صلاحيات لأيّ أحد على حساب صلاحيات رئيس الحكومة". 

وأوضح الجميّل أن التشاور مستمرّ بين ميقاتي والوزارء، كاشفاً أن اللقاء الذي جرى اليوم جاء بطلبٍ من الوزراء الذين لم يحضروا الجلسة الحكومية الأخيرة، وختم: "الاجتماع التشاوري لا يقوم مقام انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وميقاتي سيدعو لها عندما يرى الأمر ضرورياً".
 
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