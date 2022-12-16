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لبنان

الملحّن اللبناني سمير صفير يتعرّض لحادث خطير.. ما كُشف عن حالته مُروّع!

Lebanon 24
16-12-2022 | 13:37
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تعرّض المُلحن سمير صفير لحادث مروّع في مصر نجا منه بأعجوبة، ما أسفر عن إصابته بكسور وإصابات بالغة.
 
وفي تصريحٍ لموقع "شاشات"، روى صفير ما حصل معه، مشيراً إلى أنه "تعرّض للحادث داخل أحد الفنادق وذلك أثناء انتقاله عبر درجٍ يؤدّي إلى الجاكوزي".
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وبحسب صفير، فإنه لم يعد يذكر شيئاً من الذي حصل معه، موضحاً أنه "استفاق بعد 4 أيام ليجد نفسه في غرفة العناية الفائقة".
 
وذكر صفير أنه "تعرض لإصابة بالجمجمة وأخرى بالصدر"، مشيراً إلى أنه أصيب أيضاً بكُسر تحت عينه اليمنى، وأضاف: "أذني اليُمنى قُطعت وتعرضت لإصابة بفقرات رقبتي وتمزق رأسي من الجهة اليُسرى".
 
وأوضح صفير أن الحادث حصل قبل شهر، وما زال يعاني من تداعياته بشكل مؤلم، كاشفاً أن "حاسة السمع لديه تأثرت بعد الضرر الذي أصاب إحدى أذنيه". 
 
وحالياً، فإنّ صفير يخضع للعلاج في مصر التي قصدها بغية إنهاء عملٍ فني، معلناً أنه "من المُفترض أن يعود إلى لبنان في السنة الجديدة بعد فترة الأعياد". 

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