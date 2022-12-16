استمرار تقبل التعازي بمعن كرامي: بري وميقاتي اتصلا معزيين

استمر تقبل التعازي بالمهندس معن كرامي، وقد استقبلت عائلة الفقيد المعزين في دارة آل كرامي في طرابلس، و استكملت العزاء في قاعة مسجد الوفاء.



معزون



واتصل معزيا كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس والوزيرين السابقين مصطفى درنيقة وغازي العريضي، والحاج طه ميقاتي، رئيس الرابطة السريانية حبيب إفرام، عضو المجلس الدستوري ميشال طرزي ورئيس غرفة الصناعة والتجارة و الزراعة في الشمال توفيق دبوسي.

كما وحضر معزيا النواب: ميشال معوض، فؤاد مخزومي، اشرف ريفي، وليد البعريني، محمد سليمان، محمد يحي يحي.