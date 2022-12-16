استمرار تقبل التعازي بمعن كرامي: بري وميقاتي اتصلا معزيين

استمر تقبل التعازي بالمهندس معن كرامي، وقد استقبلت عائلة الفقيد المعزين في دارة آل كرامي في طرابلس، و استكملت العزاء في قاعة مسجد الوفاء.
معزون
واتصل معزيا كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس والوزيرين السابقين مصطفى درنيقة وغازي العريضي، والحاج طه ميقاتي، رئيس الرابطة السريانية حبيب إفرام، عضو المجلس الدستوري ميشال طرزي ورئيس غرفة الصناعة والتجارة و الزراعة في الشمال توفيق دبوسي.
كما وحضر معزيا النواب: ميشال معوض، فؤاد مخزومي، اشرف ريفي، وليد البعريني، محمد سليمان، محمد يحي يحي.
كما الوزراء السابقون، سمير الجسر، جان لوي قرداحي، عمر مسقاوي، رشيد درباس، محمد عبد اللطيف كبارة، ممثل عن الوزير السابق محمد يوسف بيضون ماهر بيضون والقنصل الفخري سالم بيضون.
وكذلك حضر النواب السابقون: رامي فنج، علي درويش، اسعد هرموش، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام والمفتي السابق القاضي مالك الشعار، رئيس اساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر على رأس وفد من الكهنة، المحامي جوزيف أبي شرف، رئيس مجلس الإنماء والأعمار نبيل الجسر، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس مجلس مصرف الإسكان انطوان حبيب، مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الشمال العقيد نزيه بقاعي، رئيس مكتب أمن طرابلس المقدم محمد عوض، العقيد في الأمن العام علي الايوبي والمقدم طلال حمدان والرائد بلال شبيب والرئد وسيم طبيعات، العميد صفوح جاجيه في الأمن الداخلي، العميد فادي خالد والعميد فادي مواس في أمن الدولة، مدير مكتب الشهيد رشيد كرامي خالد التوم والعميد المتقاعد جمال المواس، النقيبان السابقان المحامان فهد المقدم ومحمد المراد، عضو مجلس إدارة الضمان الاجتماعي منير طبارة، رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، وفد المؤتمر الشعبي الناصري المحامي مصطفى عجم، وفد من حركة التوحيد برئاسة الشيخ بلال شعبان، وفد من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، رئيس حزب الشباب والتغيير سالم يكن، وفد من حركة فتح.
ومن المعزين أيضا: الصحفيان فؤاد عيتاني وقاسم هاشم، وحشد من الشخصيات والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورؤساء واعضاء مجالس بلدية واختيارية من مختلف المناطق.
كما وأبرق عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس معزيا.