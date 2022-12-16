حادثة العاقبية.. السعودية تطالب بتحقيق فوري وشفاف

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، والذي أدى لمقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين.





وطالبت بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم.

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