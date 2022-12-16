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لبنان

هؤلاء يحصلون على "دولارات" إضافيّة داخل لبنان.. من هُم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-12-2022 | 15:03
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مع بدء موسم الأعياد المجيدة، بدأت شركات تحويل الأموال باستقبال مبالغَ ماليّة إضافيّة بـ"الدولار" من مغتربين لبنانيين في الخارج.
وبحسب المعلومات، فإنّ المغتربين زادوا من المبالغ التي يتمّ تحويلها إلى عائلاتهم في لبنان وتحديداً خلال الشهرين الماضي والحالي تزامناً مع الأعياد، الأمر الذي تمّت ملاحظتهُ بشكل فعليّ لدى العديد من مكاتب تحويل الأموال.
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وأشارت مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ"لبنان24" إلى أنّ التحويلات ستزداد بشكل نسبي حُكماً نظراً لارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الليرة أمام الدولار، وقالت: "الـ100 دولار لم تعُد كافية لشراء حاجيات العيد وغيرها من الأمور، ولهذا فإنّ زيادة كوتا المبالغ قد تزدادُ تبعاً خلال المرحلة المقبلة".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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