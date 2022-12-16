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لبنان

كلامٌ مؤثر.. خطيبة جندي "اليونيفيل" الذي قُتل في العاقبية تكشف آخر كلام بينهما!

Lebanon 24
16-12-2022 | 16:06
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نشرت صحيفة "آيريش تايمز" الإيرلنديّة تقريراً تطرقت فيه إلى حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها دورية لقوات "اليونيفيل" في منطقة العاقبية - جنوب لبنان، قبل يومين.
وفي التقرير، تحدثت خطيبة الجندي الإيرلندي شون روني (24 عاماً) الذي قضى خلال الحادثة، كاشفة أنه كان من المُفترض أن يتزوجا في آب المقبل، واصفة روني بـ"الشخص الرائع غير الأناني الذي مات وهو يقومُ بعملٍ يحبّه".
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وفي حديثها عبر الصحيفة، قالت هولي ماكونيلوغ ابنة الـ22 عاماً: "شون شخص رائع علمها الكثير عن نفسها وكان متعلقًا كثيرًا بعمله في الجيش الإيرلندي الذي الذي انضم اليه منذ 4 سنوات".
وأشارت ماكونيلوغ إلى أن والد روني خدم ومات في مهمة بالجيش أيضاً، وأخواله أيضا يخدمون في المؤسسة العسكرية، وأضافت: "حين أتته فرصة الذهاب الى لبنان ضمن مهمة جنود حفظ السلام، كانت مناسبة للإدّخار من أجل زواجنا، وكذلك لمساعدة الناس في ذلك البلد".
وذكرت أنها تحدثت الى خطيبها في ليلة الحادثة نفسها وكانا يخططان لإجراء محادثة عير "فايستايم"، لكنه قال لها أن عليه الذهاب ليقل صديقاً الى المطار، وختمت بالقول: "كان خدوماً في طبعه، وهذا آخر ما سمعته منه".
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