Advertisement

لبنان

كيف علّق جميل السيد على حادثة "اليونيفيل" في العاقبية؟

Lebanon 24
16-12-2022 | 16:42
A-
A+
Doc-P-1020716-638068311209367665.jpg
Doc-P-1020716-638068311209367665.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "وجود اليونيفيل في الجنوب يحظى بإجماع وطني، وحادثة مقتل أحد عناصرها مرفوضة ومُسْتنْكَرة! الجيش وقوات الطوارئ يحققون في الظروف والمسؤوليات، ومن يرغب بالحقيقة عليه إنتظار نتيجة التحقيق، أمّا التحريض والمزايدات فتلك تصفية حسابات سياسية مُعتادة بين الفرقاء بعد كل حادث مهما كان نوعه".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2022-12-17
00:42 | 2022-12-17
23:09 | 2022-12-16
22:59 | 2022-12-16
22:50 | 2022-12-16
22:43 | 2022-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website