كيف علّق جميل السيد على حادثة "اليونيفيل" في العاقبية؟

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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "وجود اليونيفيل في الجنوب يحظى بإجماع وطني، وحادثة مقتل أحد عناصرها مرفوضة ومُسْتنْكَرة! الجيش وقوات الطوارئ يحققون في الظروف والمسؤوليات، ومن يرغب بالحقيقة عليه إنتظار نتيجة التحقيق، أمّا التحريض والمزايدات فتلك تصفية حسابات سياسية مُعتادة بين الفرقاء بعد كل حادث مهما كان نوعه".