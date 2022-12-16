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لبنان
الوحدة قبل كل شيء
Lebanon 24
16-12-2022
|
18:00
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تُشدّد القيادات الرفيعة في "الثنائي" على أن لا شيء يتقدّم على الوحدة السياسية والوزارية للطرفين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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