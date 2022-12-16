Advertisement

لبنان

شركات السياحة متفاجئة.. ما السبب؟

Lebanon 24
16-12-2022 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1020724-638068336986586217.jpg
Doc-P-1020724-638068336986586217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فوجئت شركات السياحة بحجم الحجوزات للبنانيين في دول قريبة لقضاء الأعياد هناك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بو صعب بعد جلسة "الكابيتال كونترول": هدفنا الوحيد تحريك العجلة الاقتصادية ولن نقبل بشطب الودائع أو تبخّر أموال المودعين انما الكابيتل كونترول يعطي الثقة لعودة الاستثمارات الى لبنان وتمكّنا من اعادة النقاش الى السكة الصحيحة
lebanon 24
17/12/2022 08:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لبنان يتطلع إلى تطوير العلاقات مع الدول العربية ومع جمهورية الصين التي تعتبر ثاني أقوى اقتصاد في العالم
lebanon 24
17/12/2022 08:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الركود الاقتصادي يجتاح لبنان.. والتجار يشتكون
lebanon 24
17/12/2022 08:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانيون خائفون على لقمة العيش.. ووزارة الاقتصاد تطمئن: نحن بالمرصاد
lebanon 24
17/12/2022 08:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24

اقتصاد

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2022-12-17
00:42 | 2022-12-17
23:09 | 2022-12-16
22:59 | 2022-12-16
22:50 | 2022-12-16
22:43 | 2022-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website