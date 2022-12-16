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لبنان

بالاسماء: مرشّحو المجلس السياسي ل"التيار"

Lebanon 24
16-12-2022 | 22:27
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كتبت" نداء الوطن": أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات الداخلية لـ»التيار الوطني الحر» أسماء المرشحين الذين استوفوا شروط الانتخابات للمجلس السياسي، مجلس التحكيم، لجنة الرقابة المالية، وممثلي المرأة في المجلس الوطنيّ، والتي حدّدتها لجنة قبول التراشيح. وتضمّ اللائحة: للمجلس السياسي: نجوى سميا، بسام الترك، ميشال الحلو، اوديل سلامة، نيكولا شدراوي، جورج عبد الساتر، وليد الأشقر، شربل نصر، كريم سابا، جوزيف فهد، روني جدعون، هشام كنج، وديع عقل، شربل خليل، داني روفايل، جورج خلف، مروان ملحمه، وطوني نصر.للجنة الرقابة المالية: ايلي حداد، شربل الشدياق، بيار كميد، وأسعد حداد.للمجلس التحكيمي: يوسف سلامة، جورج يونس، ربيع معلولي.ممثلة للمرأة: مايا الحاج، ورندلى جبور.ويفترض أن تجرى الانتخابات الداخلية يوم غدٍ الأحد
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