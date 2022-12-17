"إشارات إيجابية" في اتجاه هذا المرشّح 

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كشفت مصادر كنسية بأن إيلاء ملف المطران موسى الحاج إلى أحد المحامين البارزين يعزّز إمكانية حظوظه الرئاسية، خصوصًا أنه نجح في تذليل العقبات التقنية التي كانت تقيد حركة تنقّل مطران الأراضي المقدسة للموارنة، وهو غادر إلى مقر أبرشيته في فلسطين عبر معبر الناقورة.وفي اعتقاد هذه المصادر أن الارتياح، الذي أبدته بكركي حيال ما تمّ تحقيقه في ملف المطران الحاج، قد يُعتبر "إشارة إيجابية" حيال هذا المحامي المشار إليه، وهو من بين أسماء المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، وأن اسمه يحظى بتأييد أعلى مرجعية مارونية روحية، خصوصًا بعدما تراجعت حظوظ بعض المرشحين، الذين ترتاح إليهم بكركي.والمعروف أن المحامي المشار إليه نجح في احداث ثغرة في جدار الملف، الذي أوكل إليه، مستفيدًا من خبرته الحقوقية أولًا، ومن علاقاته الجيدة مع الأطراف، الذين كانوا على تماس مباشر مع ملابسات هذا الملف.