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لبنان

نكد سياسي في جلسة الانتخاب ورسائل "بالاسماء"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2022 | 01:30
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لم تخلُ جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية الإخيرة من الرسائل المبطنة والنكد السياسي والكيدية بين مكونين سياسيين رئيسيين. 
وفي التفاصيل ، علم " لبنان 24"أن إسم المدير العام السابق للجمارك شقيق مرعي لم يوضع بالصدفة أبداً في صندوق الاقتراع ، بل جاء رداً واضحاً وصريحاً على وضع اسم المدير الحالي بدري ضاهر  في الصندوق في الجلسة ما قبل الأخيرة .
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وأشار مصدر سياسي من الفريق الذي وضع إسم شفيق مرعي " لقد  أصبحنا متعادلين في عملية التذاكي والخلاف الذي يتمثل بهذين الإسمين يعود الى سنوات مرت وليس وليد ساعته او  حضر صدفة. وحدة بوحدة وإسم بإسم، وما حدا يعتبر نفسو أذكى من أحد ، وفي الجلسات المقبلة لكل حادث  حديث".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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