تخوف من انتشار "السل".. هذا ما يحصل في زحلة

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فوجئ أطباء مركز التدرن الرئوي في زحلة للأمراض الصدرية والسل، بتعيين طبيب من خارج الاختصاص على رأس هذا المركز، بعد نهاية خدمة الطبيب السابق لبلوغه سن التقاعد. ويشكو موظفون وأطباء من عدم حضور الطبيب الجديد الى المركز بشكل يومي لمتابعة احواله وتفقد المرضى، وخصوصا انّ الطبيب هو اخصائي طب أطفال ولديه مهام أخرى.وتأتي هذه الشكوى في هذه الأوقات تحديدا بعد تفشي الامراض المعدية الرئوية وغيرها، ومع تفشي موسم الانفلونزا والزحمة الكبيرة التي يشهدها المركز وخصوصاً من النازحين السوريين. وينقل أحد الأطباء حقيقة ما يجري مشيراً الى انّ ما يحصل في المخيمات اليوم من سوء نظافة وامراض معدية، تُعد جميعها عوامل مساعدة على انتشار السل بين المواطنين، ويحذر من أي تقصير في الخدمة لأن المنطقة لم تعد تحتمل المزيد من الامراض في ظل ارتفاع الفاتورة الاستشفائية.