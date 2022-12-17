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لبنان

"كلمة السرّ"... متى تأتي من الخارج؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2022 | 02:15
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استبعدت أوساط سياسيّة أنّ يتمّ الإتّفاق داخليّاً على انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، وخصوصاً بعد فشل الدعوة للحوار، أيّ "لبننة" الإستحقاق.
واستغربت الأوساط رفض أفرقاء للتوافق المحليّ، وانتظار "كلمة السرّ" من الخارج.
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وأشارت إلى أنّ هناك تعويلاً من البعض على الإتّصالات الخارجيّة التي تحصل في الملف الرئاسيّ، وقد تتبلّور نتائجها في السنّة الجديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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