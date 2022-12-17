"كلمة السرّ"... متى تأتي من الخارج؟

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استبعدت أوساط سياسيّة أنّ يتمّ الإتّفاق داخليّاً على انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، وخصوصاً بعد فشل الدعوة للحوار، أيّ "لبننة" الإستحقاق.واستغربت الأوساط رفض أفرقاء للتوافق المحليّ، وانتظار "كلمة السرّ" من الخارج.وأشارت إلى أنّ هناك تعويلاً من البعض على الإتّصالات الخارجيّة التي تحصل في الملف الرئاسيّ، وقد تتبلّور نتائجها في السنّة الجديدة.