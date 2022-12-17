كهرباء 8 ساعات: هل تصبح حقيقة؟

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قال مصدر تقني بارز في إخدى ابرز شركات مقدمي الخدمات أنه للأسف لن يكون هناك أي أمل في القريب العاجل بزيادة التغذية الكهربائية لتصل الى ثماني ساعات، كما جاء في خطة وزارة الطاقة.وأشار المصدر الى أن هناك عددا كبيرا من الأسباب التي تحول دون تنفيذ الخطة وأبرزها:• تخفيض المبلغ المرصود للخطة الى النصف وإحتسابه على" صيرفة بلاس" بدل صيرفة العادية .• صعوبة الجباية في عدد كبير من المناطق اللبنانية وخاصةً المخيمات الفلسطينية واماكن اقامة النازحين السوريين .• الهدران الفني والتقني .وختم المصدر بالقول أن هناك أيضاً صعوبات كبيرة لدى شركات تقديم الخدمات في أنجاز المهام وخاصةً الصيانة بسبب شح الدولار والتعثر في إستيفاء الحقوق المالية التابعة لها.