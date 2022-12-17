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لبنان
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
17-12-2022
|
02:44
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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، ما بين 43400 و43500 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 43350 و43450 ليرة للدولار الواحد.
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