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لبنان

"مصيبة" جمعت "حزب الله" و "القوّات"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2022 | 03:15
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بشكل لافت، جمعت حادثة إطلاق النار على دورية لـ"اليونيفيل" في العاقبية، قبل يومين، عدداً من النواب "المتخاصمين" سياسياً على موقف واحد. 

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وعملياً، فإنّ هؤلاء النواب هم من "حزب الله" و "حركة أمل" و "القوات اللبنانية"، واجتماعهم كان بهدف استنكار الحادثة التي حصلت باعتبار أنهم يتمثلون ضمن لجنة "الخارجية" في مجلس النواب.

وعلّق مصدر سياسي على وقوف هؤلاء النواب في صورة واحدة للتعليق على حادثة "اليونيفيل" قائلاً: "المصيبة بتجمع أوقات". 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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