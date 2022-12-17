السفير الإيراني في لبنان: نحترام إرادة اللبنانيين وعدم التدخل بأي شکل من الأشکال في شؤونه الداخلیة

Advertisement

إلتقى سفیر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی لبنان مجتبى أماني فی مقر السفارة فی بیروت، مجموعة من الإعلامیین اللبنانیین. وتم خلال اللقاء البحث فی مختلف القضایا الراهنة والمواضیع الإقلیمیة والدولیة، من جملتها سیاسة إیران الخارجیة تجاه دول المنطقة وآخر ما وصلت إلیه مفاوضات فیینا بشأن رفع العقوبات الجائرة وغیر القانونیة عن الشعب الإیراني، ومواضیع أخرى مهمّة.وأعرب السفیر أماني عن حرص الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة على "احترام إرادة الشعب اللبناني الشقیق وعدم التدخل بأي شکل من الأشکال في شؤونه الداخلیة".وفی ما خص مصیر المفاوضات النوویة، أکد السفیر الإیراني"إستعداد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الدائم للوصول إلى اتفاق جید، مستدام وقوي"، مشدداً فی الوقت نفسه على أن بلاده "لن تتراجع عن خطوطها الحمراء، المتمثلة بضمان مصالح الشعب الایراني".