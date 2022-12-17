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لبنان

السفير الإيراني في لبنان: نحترام إرادة اللبنانيين وعدم التدخل بأي شکل من الأشکال في شؤونه الداخلیة

Lebanon 24
17-12-2022 | 03:01
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إلتقى سفیر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی لبنان مجتبى أماني فی مقر السفارة فی بیروت، مجموعة من الإعلامیین اللبنانیین. وتم خلال اللقاء البحث فی مختلف القضایا الراهنة والمواضیع الإقلیمیة والدولیة، من جملتها سیاسة إیران الخارجیة تجاه دول المنطقة وآخر ما وصلت إلیه مفاوضات فیینا بشأن رفع العقوبات الجائرة وغیر القانونیة عن الشعب الإیراني، ومواضیع أخرى مهمّة.
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وأعرب السفیر أماني عن حرص الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة على "احترام إرادة الشعب اللبناني الشقیق وعدم التدخل بأي شکل من الأشکال في شؤونه الداخلیة".

وفی ما خص مصیر المفاوضات النوویة، أکد السفیر الإیراني"إستعداد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الدائم للوصول إلى اتفاق جید، مستدام وقوي"، مشدداً فی الوقت نفسه على أن بلاده "لن تتراجع عن خطوطها الحمراء، المتمثلة بضمان مصالح الشعب الایراني".
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