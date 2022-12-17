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لبنان

مسلسل الهجرة غير الشرعية تابع.. هذا ما جرى مساء أمس في البترون

Lebanon 24
17-12-2022 | 03:07
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أحبطت دورية من مكتب مخابرات الجيش - مكتب أمن البترون ليل أمس عملية تهريب 31 سوريا، بينهم رجال ونساء واطفال، كانوا على متن مركب بحري قبالة شاطئ سلعاتا في محاولة للسفر بطريقة غير شرعية، وتم توقيفهم جميعا، وأحيلوا إلى الجهات المختصة للتحقيق بإستثناء سائق المركب الذي فر في عرض البحر. 
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كما، حضرت عناصر من الصليب الأحمر الى المكان تحسبا لحصول أية إصابات، ولكن الموقوفين كانوا جميعا في وضع صحي طبيعي.
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