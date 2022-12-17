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لبنان

الجامعة الأنطونية في مجدليا تحيي الميلاد

Lebanon 24
17-12-2022 | 03:43
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لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة أحيت جوقة المدرسة الموسيقية الانطونية في الجامعة الانطونية، ريسيتالا ميلاديا، على مسرح الجامعة الانطونية فرع مجدليا قضاء زغرتا، في حضور حشد من المثقفين، وأساتذة، ورجال أعمال، وأهالي المنطقة.
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الحفل استهل بكلمة ترحيب من  مدير الفرع الاب انطوان عزيز، الذي رحب بالحضور  وقال:" ما أشبّه العتمة التي نعيشها ويعيشها وطننا لبنان بالظلام الدامس الذي كان سائدًا قبل مجيء المسيح، فالرجاء كان مفقودًا والانتظار كان عنوان الزمن، اما الفارق بين الامس واليوم فهو اننا ابناء فجر الميلاد الذي علمنا ان نحوّل الظلمة الى نور، هلمّوا نرسم ثقتنا ببعضنا البعض، ونحيا حياتنا كما حياة المسيح، كي ننضم الى جوقة الملائكة.

بعد ذلك أدّت الجوقة بقيادة الاب فادي طوق مدير المدرسة والجوقة مجموعة من التراتيل الميلادية وأغاني من وحي الاعياد، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومع كل اغنية كان التصفيق يعلو ومرات كثيرة كان الجمهور يترافق مع الفرقة في الانشاد.

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