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لبنان

علامة عن زيارة وفد اللجنة للتحقيق في الاعتداء على اليونيفيل: كانت مقررة منذ أشهر

Lebanon 24
17-12-2022 | 04:19
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إعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة في حديث الى إذاعة "لبنان الحر"، ضمن برنامج "بلا رحمة"، أن "زيارة وفد اللجنة هدفت الى استطلاع الأوضاع في الجنوب، من بوابتي الجيش واليونيفيل، الزيارة كانت مقررة منذ أشهر وصودف الحادث الأليم في اليوم التالي". 
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وشدد على أنه "لن يستبق نتائج التحقيق"، لافتا إلى أن "يوم زيارة اللجنة للخط الأزرق كان الجو مريحا بين اليونيفيل والأهالي، ولم يكن هناك من ضغط بينهما". 
 
وأكد علامة "إصرار اللجنة على الانطلاق بتحقيق شفاف يستمر حتى تبيان الحقيقة والسعي للوصول إلى نتيجة سريعة لمحاسبة المسؤول عن الحادثة"، مضيفا: "سنستخدم الدبلوماسية البرلمانية لتصحيح أي خلل وسنقيم الزيارة التي قمنا بها مع الحادثة التي حصلت، ونحن نعمل كسلطة تشريعية واللجنة تشمل كل الكتل السياسية من كل الأطراف".
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