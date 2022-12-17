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لبنان

حول أدوية السرطان وغسيل الكلى.. هذا ما كشفه وزير الصحة

Lebanon 24
17-12-2022 | 04:15
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أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض ألا أمر طارئًا لعقد جلسات مجلس وزراء قريبًا على عكس الجلسة السابقة التي كانت ضرورة ملحّة لتأمين التمويل للأمراض المستعصية والسرطان والتغطيات الاستشفائية. 
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وفي حديث لبرنامج "أحداث في حديث" عبر إذاعة "صوت كلّ لبنان" ورأى الأبيض أن هدف حزب الله من المشاركة في الجلسة كان البتّ بالبنود الطارئة لتسهيل أمور المواطن. 
وتابع الأبيض: "اجتمعنا منذ يومين مع لجنة الامن الاجتماعي ومع الوزير حجار ونحن جاهزون بان نحل أي موضوع والعلاقة بين الوزراء ممتازة". 
وعن هبة الأدوية من إيران، قال الأبيض إن الوزارة مستعدّة لقبول المساعدات من أي بلد في العالم، مؤكّدًا أن هناك شرطين لقبول الأدوية أوّلها الجودة وثانيها عدم تعرّضنا للعقوبات بعد الاستيراد. 
وفي ملف أدوية السرطان تمّ تشكيل لجنة التحقيق بأربعة أدوية في الكرنتينا بعد ازدياد الشكاوى عن السرقة وأفضلية توزيع الأدوية، مشيرًا إلى أن الواقع الذي كان قائمًا منع المراقبة والتحقق من المخالفات.
وعن غسيل الكلى، نفى الوزير الأبيض وجود عراقيل، مؤكدًا دفع المستحقات اللازمة للمستشفيات في الوقت المحدد. 
وفي ملفي الكورونا والكوليرا، قال الأبيض إن الموضوع تحت السيطرة بعد التجاوب السريع للمعنيين واللقاحات حمت البلد من انتشار الوباء، مضيفًا: "الوقاية أهمّ من العلاج". 
وطالب الأبيض من المدارس بتأمين الظروف لمنع انتشار عدوى الإنفلونزا، مؤكّدًا ألّا اتجاه للإقفال وخاصّة في الظروف الحالية. 
 
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