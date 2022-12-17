تصريحٌ ناريّ من جوزيف أبو فاضل عن باسيل.. هكذا وصفه!

أكّد المُحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل أنه "لا يتفق مع جماعة التيار الوطني الحر"، مُتهماً رئيس "التيار" النائب جبران باسيل بـ"الفساد".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم السبت، انتقد أبو فاضل ما أسماها بـ"الظاهرة العونيّة"، معتبراً أنّ الوضع الحالي في لبنان مُعقد جداً، وقال: "قبل أشهر، أنجزنا اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، واليوم أصبحنا ننقّب عن رئيس للجمهوريّة".

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وأشار أبو فاضل إلى أنّ هناك حاجة لعقد مؤتمر دولي للمصالحة بين المسيحيين في لبنان، معتبراً أنه ما من جهة ستنتخب باسيل رئيساً للجمهوريّة ولا حتى "حزب الله".