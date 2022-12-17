Advertisement

لبنان

بعد ان هزت جريمته الرأي العام.. منفذ جريمة الزاهرية في قبضة شعبة المعلومات

Lebanon 24
17-12-2022 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1020828-638068753203731439.jpg
Doc-P-1020828-638068753203731439.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه بتاريخ 12-12-2022 وفي محلة الزاهرية - طرابلس وعلى خلفية أفضلية مرور، أقدم شخص مجهول الهوية على متن دراجة آلية على إطلاق نار من مسدس حربي باتجاه (ع. ع. من مواليد عام 1995، لبناني) حيث أصابه في رأسه وفرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى ووضعه الصّحي غير مستقرّ، وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المحلية والدولية مقاطع فيديو لعملية إطلاق النار التي أثارت استياءً كبيرًا في نفوس المواطنين.
Advertisement

على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي استقصاءاتها لتحديد هوية مطلق النار، وبنتيجة المتابعة الفورية توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:

 ع. م. د. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)
بنتيجة المتابعة التي قامت بها قطعات الشعبة المختصة، تم كشف هوية /3/ أشخاص من أقارب ومعارف الفاعل، يُرَجَّح تورّطهم في عملية نقله خارج مدينة طرابلس إلى جهة مجهولة، حيث أعطيت الأوامر للعمل على توقيفهم للعمل على تحديد مكان تواجد (ع. م. د.) وتوقيفه.

بتاريخ 16-12-2022، نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات مداهمات وكمائن في مدينة طرابلس، نتج عنها توقيف عدد من الأشخاص من أقارب ومعارف منفّذ عملية إطلاق النار، وجرى بنتيجة التحقيق معهم الدلالة على مكان اختبائه في منطقة الحويش قضاء عكار.

 على الفور، انتقلت قوة من الشعبة إلى مكان اختبائه في المحلة المذكورة مصطحبة معها أحد الموقوفين، فسلّم المطلوب نفسه وتم ضبط مسدس حربي بحوزته.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وأن الحادث حصل على أفضلية مرور.

أجري المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق جارٍ معه بإشراف القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2022-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2022-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2022-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:06 | 2022-12-17
13:02 | 2022-12-17
12:52 | 2022-12-17
12:36 | 2022-12-17
12:11 | 2022-12-17
11:28 | 2022-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website