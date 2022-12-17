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لبنان

منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود وشمال تركيا... متى يصل إلى لبنان؟

Lebanon 24
17-12-2022 | 05:20
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. 
 
وجاء في النشرة الآتي:
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- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الثلاثاء حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود وشمال تركيا يؤدي إلى طقس متقلب. (معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 إلى 21 مئوية).
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم السبت:
 
صاف إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال والداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية.
 
الأحد:
 
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
 
الإثنين:
 
صاف إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وبداية انخفاض تدريجي في الداخل وعلى الجبال.
 
الثلاثاء:  قليل الغيوم يتحول خلال النهار إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وارتفاع بنسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
 
- الحرارة على الساحل من 11 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 19 درجة، في الداخل من 6 إلى 19 درجة.
 
- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.
 
- الانقشاع: جيد اجمالا.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 % .
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.       حرارة سطح الماء: 21°م.
 
- الضغط الجوي: 1024 HPA.             أي ما يعادل: 768 ملم زئبق. 
 
- ساعة شروق الشمس: 06,36             ساعة غروب الشمس: 16,31
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