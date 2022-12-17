مسجد في طرابلس يتعرّض للسرقة... والمفاجأة بعمر الفاعل!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قاصراً سرق اليوم، المقابض النحاسية التابعة للباب الرئيسي لمسجد الغندور، في محلة المعرض في طرابلس، وفرّ بها الى جهة مجهولة.

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