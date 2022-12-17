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لبنان

مسجد في طرابلس يتعرّض للسرقة... والمفاجأة بعمر الفاعل!

Lebanon 24
17-12-2022 | 05:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قاصراً سرق اليوم، المقابض النحاسية التابعة للباب الرئيسي لمسجد الغندور، في محلة المعرض في طرابلس، وفرّ بها الى جهة مجهولة.
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قاصر

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