ماكرون ناقش الملف اللبناني مع أمير قطر... ماذا كشف مصدر في الاليزيه؟

أكد مصدر في الاليزيه أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ناقش مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الملف اللبناني خلال زيارته للدوحة منذ أيام.



وكشف المصدر أن ماكرون سيتطرّق الى الملف اللبناني في قمة عمان الاسبوع المقبل، وسيُعبر عن تطلعاته لانتخاب رئيس للجمهورية بما في ذلك تنفيذ الاصلاحات المتوقعة لمساعدة لبنان في القريب العاجل.

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(ال بي سي)