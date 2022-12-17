Advertisement

لبنان

الأردن يدين حادثة إطلاق النار على "اليونيفيل"

Lebanon 24
17-12-2022 | 06:19
A-
A+
Doc-P-1020850-638068802668290624.jpg
Doc-P-1020850-638068802668290624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدانت وزارة الخارجية الأردنية حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وأسفرت عن مقتل أحد عناصر قوة حفظ السلام من الوحدة الايرلندية وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكدت الوزارة ضرورة ضمان أمن وسلامة البعثات المشاركة في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حمايةً للدور المسند إليها من مجلس الأمن في تعزيز السلام والاستقرار.
Advertisement

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية أيرلندا الصديقة ولأسرة الضحية، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2022-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2022-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2022-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:06 | 2022-12-17
13:02 | 2022-12-17
12:52 | 2022-12-17
12:36 | 2022-12-17
12:11 | 2022-12-17
11:28 | 2022-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website