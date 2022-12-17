الأردن يدين حادثة إطلاق النار على "اليونيفيل"

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين، اليوم، حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وأسفرت عن مقتل أحد عناصر قوة حفظ السلام من الوحدة الأيرلندية وإصابة ثلاثة آخرين. pic.twitter.com/rD38klKj4C
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) December 17, 2022
دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين، اليوم، حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وأسفرت عن مقتل أحد عناصر قوة حفظ السلام من الوحدة الأيرلندية وإصابة ثلاثة آخرين. pic.twitter.com/rD38klKj4C