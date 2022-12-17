الأردن يدين حادثة إطلاق النار على "اليونيفيل"

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أدانت وزارة الخارجية الأردنية حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وأسفرت عن مقتل أحد عناصر قوة حفظ السلام من الوحدة الايرلندية وإصابة ثلاثة آخرين.وأكدت الوزارة ضرورة ضمان أمن وسلامة البعثات المشاركة في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حمايةً للدور المسند إليها من مجلس الأمن في تعزيز السلام والاستقرار.وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية أيرلندا الصديقة ولأسرة الضحية، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.