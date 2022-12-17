معدة للتهريب.. توقيف شخصين لحيازتهما كمية كبيرة من مادة حشيشة الكيف

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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:‏أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفرجوز- النبطية المواطن (ي. ش.) ‏والسوري (م. م.) لحيازتهما كمية كبيرة من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل ‏مفروشات منزلية ومعدة للتهريب عبر مرفأ بيروت. ‏سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.‏