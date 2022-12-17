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لبنان

عن موقف خوري... كيف علّق مصدر وزاريّ عليه؟

Lebanon 24
17-12-2022 | 06:56
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نقلت قناة "الجديد" عن مصدر وزاري قوله إن "اللجنة الرباعية تفاجأت بموقف وزير العدل هنري خوري خلافا لأجواء الأمس.
 
وأضاف المصدر أن خوري اصر على أنه لا يمكن لمجلس الوزراء الانعقاد وأن تسيير الأعمال يجري عبر المراسيم الجوالة بتوقيع ٢٤ وزيراً.
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خوري

اللجنة الرباعية

مجلس الوزراء

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