الجيش أوقف 31 سورياً مقابل شاطىء طرابلس... هذا ما حاولوا فعله

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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:‏بتاريخ 16 / 12 / 2022، أوقفت دورية من القوات البحرية بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات مقابل شاطئ طرابلس ٣١ سورياً على متن زورق أثناء محاولتهم التسلل بحراً خارج البلاد بطريقة غير شرعية. كما نُقلت طفلة من بينهم إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏