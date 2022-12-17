Advertisement

لبنان

قبيسي: لنتحاور ونوحد موقفنا بإنتخاب رئيس يجمع اللبنانيين

Lebanon 24
17-12-2022 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1020868-638068840109373807.jpg
Doc-P-1020868-638068840109373807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد النائب هاني قبيسي أنّ "الجنوب لم يكُن يوماً إلا واحة دفء لقوات اليونيفيل التي كانت شاهدة على اعتداءات اسرائيل وظلمها"، معرباً عن استنكاره للحادثة الأليمة التي تعرّضت لها دورية من "اليونيفيل" في منطقة العاقبية.
Advertisement
 
ورأى قبيسي أن لبنان بحاجة ماسة للغة توحد أبناءه، وقال: "الوحدة هي عنوان ولا يمكن ان نستبدل الوحدة والحوار بلغة طائفية تطلق العنان للعصبيات والاهواء والزعامات الشخصية فندمر وطننا بأيدينا، وهذا ما يفعله بعض الساسة في بلدنا، فهم لا يجيدون التحدث باللغة العربية ويعتبرون ان لبنان ليس عربيا، يريدونه على شاكلتهم، فلبنان لا يحمى الا بوحدة موقف نستطيع من خلالها أن نكرس الحوار لغة ومسلك وتفاهم بين اللبنانيين وهذا ما يسعى ويدعو اليه الرئيس نبيه بري عبر دعواته المتكررة للحوار والتلاقي".

وتابع قبيسي: "لنبتعد عن الطائفية لان اللعبة الطائفية لا تجلب للبلد إلا الهزيمة، وهناك من لا يريد سوى النقمة لهذا البلد بتمسكه بمواقفه الطائفية وبتكريس لغته عبر تعليمات خارجية".
 
وختم: "لنتحاور ولنتفاهم كلبنانيين بتوحيد موقفنا بإنتخاب رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين ولا يخاصم أحداً ولا يختلف مع أحد بل يسعى لتوحيد الكلمة والموقف ويعيد بناء المؤسسات و يطور الاقتصاد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2022-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2022-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2022-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:06 | 2022-12-17
13:02 | 2022-12-17
12:52 | 2022-12-17
12:36 | 2022-12-17
12:11 | 2022-12-17
11:28 | 2022-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website