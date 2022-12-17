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لبنان

اللجنة الوزارية المنبثقة عن اجتماع "السراي" التشاوري تعقد اجتماعها الأول في وزارة التربية

Lebanon 24
17-12-2022 | 07:51
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أفادت قناة الـ"NBN"، اليوم السبت، بأنّ اللجنة الوزارية الرباعية المنبثقة عن اللقاء الوزاري الذي عقد أمس الجمعة في السراي الحكومي، عقدت اجتماعها الأول في وزارة التربية، اليوم.
 
وكان وزير الشؤون الاجتماعيّة هيكتور حجار قال إن "الاجتماع الوزاري الذي عُقد، أمس الجمعة، في السراي الحكومي، كان للتشاور ولتوضيح الآراء وللبحث في كيفيّة إدارة البلاد".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم، أوضح حجّار أنّه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على بعض المفاهيم"، وأضاف: "نريدُ تسيير أمور الناس وهذا همّنا عبر آليات في كل الوزارات ويُمكن أن يتم اتخاذ قراراتٍ استثنائية".

وأكمل: "علينا ألّا أن نذهب إلى الاصطفافات السياسيّة والطائفية، وما يحصل حوار فعّال وبناء ويجب أن يبقى بعيداً عن التشنج السلبي".
 
وأضاف: "أنا أختلف مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على كيفية إدارة البلاد وهذا الأمر ليس عيباً، لكن المهم هو ألّا ننسى معالجة أمور الناس".
 
 
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