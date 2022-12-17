دولار السوق الموازية يرتفع.. إليكم التسعيرة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 43800 و43900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 43400 و43500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.