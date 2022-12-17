خلال مباراة المغرب وكرواتيا... شاهدوا ما فعله لبنانيّ مع حبيبته! (فيديو)

لبناني بقميص منتخب #المغرب يطلب الزواج من فتاة في مدرجات استاد خليفة الدولي#كأس_العالم_FIFA #قطر2022 #المغرب_كرواتيا #CROMAR #CRO #MAR
#FIFAWorldCup #Qatar2022
#DimaMaghrib #Vatreni #أسود_الأطلس #ديما_مغرب pic.twitter.com/iLmCOAGlgY
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2022
لبناني بقميص منتخب #المغرب يطلب الزواج من فتاة في مدرجات استاد خليفة الدولي#كأس_العالم_FIFA #قطر2022 #المغرب_كرواتيا #CROMAR #CRO #MAR
#FIFAWorldCup #Qatar2022
#DimaMaghrib #Vatreni #أسود_الأطلس #ديما_مغرب pic.twitter.com/iLmCOAGlgY