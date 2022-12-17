Advertisement

لبنان

خلال مباراة المغرب وكرواتيا... شاهدوا ما فعله لبنانيّ مع حبيبته! (فيديو)

Lebanon 24
17-12-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1020905-638068955604793430.jpg
Doc-P-1020905-638068955604793430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ من مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين المغرب وكرواتيا، قيل إنّه للبناني يرتديّ قميص المنتخب المغربيّ، يطلب يدّ حبيبته للزواج، من مدرجات استاد خليفة الدولي.
Advertisement
 
 

لبنان

كأس العالم2022

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-12-17
16:44 | 2022-12-17
16:41 | 2022-12-17
16:36 | 2022-12-17
15:54 | 2022-12-17
15:39 | 2022-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website