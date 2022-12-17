خلال مباراة المغرب وكرواتيا... شاهدوا ما فعله لبنانيّ مع حبيبته! (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ من مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين المغرب وكرواتيا، قيل إنّه للبناني يرتديّ قميص المنتخب المغربيّ، يطلب يدّ حبيبته للزواج، من مدرجات استاد خليفة الدولي.

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