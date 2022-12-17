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لبنان

فتاة تتعرّض لحادثة غريبة في أبي سمراء... إليكم ما حصل معها

Lebanon 24
17-12-2022 | 10:53
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‎أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إحدى الفتيات دخلت إلى محل تجاريّ في منطقة زيتون أبي سمراء، بعد ظهر اليوم، وهي تشعر بدوار شديد في رأسها.

‎وقالت إنّ مجهولين على متن دراجة نارية قاموا برش مادة مخدرة على وجهها، وفرّوا إلى جهة مجهولة.
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