فتاة تتعرّض لحادثة غريبة في أبي سمراء... إليكم ما حصل معها

‎أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إحدى الفتيات دخلت إلى محل تجاريّ في منطقة زيتون أبي سمراء، بعد ظهر اليوم، وهي تشعر بدوار شديد في رأسها.



‎وقالت إنّ مجهولين على متن دراجة نارية قاموا برش مادة مخدرة على وجهها، وفرّوا إلى جهة مجهولة.

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