غادة عون قد تستدعي مدير جهاز أمنيّ.. من هو؟

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مُقرّبة من القاضية غادة عون قولها إنّ الأخير ستتجه إلى استدعاء رئيس مكتب أمن الدولة في جبل لبنان العقيد مروان صافي مطلع الأسبوع المقبل.

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ووفقاً لـ"الجديد"، فإن صافي سيمثل أمام عون الإثنين بعد الموافقة من المجلس القياديّ لأمن الدولة ومدير عام الجهاز اللواء طوني صليبا.

ولفتت المعلومات إلى أنّ القاضية عون اتصلت شخصياً بالعقيد صافي وقالت له: "بدي اسألك عن استدعاءات عديدة" لم يتم تنفيذها، من دون أن تحدد له طبيعة ملفات هذه الاستدعاءات.