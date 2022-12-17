غادة عون قد تستدعي مدير جهاز أمنيّ.. من هو؟

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مُقرّبة من القاضية غادة عون قولها إنّ الأخير ستتجه إلى استدعاء رئيس مكتب أمن الدولة في جبل لبنان العقيد مروان صافي مطلع الأسبوع المقبل.
ووفقاً لـ"الجديد"، فإن صافي سيمثل أمام عون الإثنين بعد الموافقة من المجلس القياديّ لأمن الدولة ومدير عام الجهاز اللواء طوني صليبا.
ولفتت المعلومات إلى أنّ القاضية عون اتصلت شخصياً بالعقيد صافي وقالت له: "بدي اسألك عن استدعاءات عديدة" لم يتم تنفيذها، من دون أن تحدد له طبيعة ملفات هذه الاستدعاءات.
وبحسب القناة، فإنّه بعد الاستماع إلى إفادة صافي، ستُحدد عون موقفها من استدعاء اللواء صليبا بتهمة التقاعس والتخلّف عن تنفيذ المهام المطلوبة منهما في عدّة ملفات تتابعها عون، أهمّها إبلاغ وإحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واللواء عماد عثمان وأمين السّجل العقاري في الشوف هيثم طربيه في ملف رئيس الحزب "التقدّمي الإشتراكي" وليد جنبلاط على خلفية نقل مليكة 306 عقارات إلى نجله النائب تيمور جنبلاط.