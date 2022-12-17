17
o
بيروت
16
o
طرابلس
-6
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
-6
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق: لمكافحة اليد العاملة الأجنبية
Lebanon 24
17-12-2022
|
12:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدّد "اتحاد نقابات مُوظفي وعمّال الفنادق والمطاعم والتغذية ودور اللهو في لبنان" على أهمية مكافحة اليد العاملة الأجنبية والطاغية بكثرة في القطاع، مطالباً بالسماح للعامل بالقبض بالفريش دولار تماشياً مع قرار وزير السياحة باستيفاء فواتير المؤسسات السياحيّة بالدولار.
Advertisement
ولفت إلى أن 2% من تلك المؤسسات تدفع لموظفيها بـ"الفريش دولار"، مشيراً إلى أن العمالة الأجنبية لا تدفع ضرائب وتُقيم داخل المؤسسة وتأكل وتشرب في حرمها وتأخذ راتباً أقل بقليل من العامل اللبناني، ولا تُعطي نفس نوعية عمل الأخير.
وتابع: "كذلك، فإنه من المتوقّع والواضح أنه خلال هذه الفترة من السنة وفي موسم الصيف أيضاً، ترتفع نسبة المدخول العام وذلك نتيجة إنتاج القطاع السياحي في لبنان ويجب على العملة الأجنبية التي تدخل البلد أن يستفيد منها العامل اللبناني بنسبة 70% على الأقلّ بدل أن تأخذها العمالة الأجنبية وتخرجها خارج البلاد. فهذه المسألة شبيهة بأي عملية تهريب تحصل لخارج الأراضي اللبنانية".
وشدّد على "أهمية المحافظة على اليد العاملة اللبنانية التي تحمي العملة الوطنية وتساهم في العجلة الاقتصادية في البلد، متمنيا "على أصحاب العمل إدخال كل موظفي القطاع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعادة تنشيطه وتسجيل كل المساعدات الاجتماعية التي تعطى للعاملين اللبنانيين في هذا القطاع بالقيمة الصحيحة في الصندوق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"بابا الله يرزقك"... صارح أولاده وتحدّى المجتمع: خضر احمد لـ"لبنان 24": بكل فخر انا مساعد منزلي
Lebanon 24
"بابا الله يرزقك"... صارح أولاده وتحدّى المجتمع: خضر احمد لـ"لبنان 24": بكل فخر انا مساعد منزلي
04:00 | 2022-12-17
17/12/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال مباراة المغرب وكرواتيا... شاهدوا ما فعله لبنانيّ مع حبيبته! (فيديو)
Lebanon 24
خلال مباراة المغرب وكرواتيا... شاهدوا ما فعله لبنانيّ مع حبيبته! (فيديو)
10:30 | 2022-12-17
17/12/2022 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" تكشفها حادثة "اليونيفيل" في العاقبيّة.. هؤلاء "مُشتبه بهم"!
Lebanon 24
"ثغرة" تكشفها حادثة "اليونيفيل" في العاقبيّة.. هؤلاء "مُشتبه بهم"!
05:00 | 2022-12-17
17/12/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديدُ سعر الدولار.. ماذا سيَجري خلال أيَّام؟
Lebanon 24
جديدُ سعر الدولار.. ماذا سيَجري خلال أيَّام؟
14:00 | 2022-12-17
17/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ ناريّ من جوزيف أبو فاضل عن باسيل.. هكذا وصفه!
Lebanon 24
تصريحٌ ناريّ من جوزيف أبو فاضل عن باسيل.. هكذا وصفه!
04:32 | 2022-12-17
17/12/2022 04:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2022-12-17
مقدّمات النشرات المسائية
16:44 | 2022-12-17
تشريح جثة الجندي الايرلندي ضحية حادثة العاقبيّة.. وهذا ما تبيّن!
16:41 | 2022-12-17
القاضي كمال الدين انسحب من انتخابات الافتاء في طرابلس لمصلحة التوافق
16:36 | 2022-12-17
تجوّل من دون أوراق قانونية فأوقفه الجيش.. وهذا ما ضُبط بحوزته (صور)
15:54 | 2022-12-17
حجار من بعلبك: نحن على مقربة من ولادة لبنان الحرية والديموقراطية
15:39 | 2022-12-17
بجسم "مطحبش ومكسّر "... مي شدياق تغادر المستشفى! (صور)
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
18/12/2022 00:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
18/12/2022 00:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
18/12/2022 00:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact