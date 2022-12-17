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لبنان

جديدُ سعر الدولار.. ماذا سيَجري خلال أيَّام؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2022 | 14:00
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خلال السّاعات القليلة الماضية، شهدَ سعر الدّولار قفزةً جديدة جعلتهُ يصلُ إلى عتبة الـ44 ألف ليرة، في مستوى لم يشهدهُ السّوق منذ نحو شهرين تقريباً. 
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في الواقع، فإنَّ الارتفاع في سعر الدّولار يترافقُ مع مشهديّات من التَّوتر ضمن السُّوق الموازية، وما تبيّن هو أنّ المُضاربات تزدادُ بقوّة بين الصرّافين الذين تأجّجت الخلافاتُ في ما بينهُم خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت مصادر ناشطة في السّوق الموازية لـ"لبنان24" إنَّ الترقّب يسيطرُ على السوق وذلك في ظلّ الارتفاع "غير المُبرّر" بالسعر، وأضافت: "ما ظهرَ هو أنَّ هناك تُجاراً طلبوا مبالغ هائلة من الدولار قبل أكثر من يومين، في حين أنّ مصرف لبنان ما زال يشتري دولاراتٍ من السوق، وهو أمرٌ عزّز من الطلب على العُملة الصعبة وسط تراجع العرض، الأمر الذي قد يستمرّ حتى الأيام المقبلة".

وبحسب المصادر، فإنّ بعض الصرّافين لاحظوا تراجعاً في الإقبال على بيع الدولار وذلك تحسُّباً لأي ارتفاعٍ جديد، وأضافت: "حالياً، فإنّ أغلب التجار يحاولون تفادي الانغماس في أي تقلّباتٍ على صعيد شراء وبيع الدولار بانتظار بداية الأسبوع لتتضح صورة الأسعار. إلا أنه في المقابل، هناك خشية أيضاً لدى مجموعة من الصرّافين من أي هبوطٍ مُفاجئ للسعر في حال صدر أي تعميمٍ مفاجئ من مصرف لبنان بهذا الخصوص".
 






المصدر: خاص "لبنان 24"

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