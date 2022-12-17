هذه آخر مُستجدات إصابات "كورونا" و "الكوليرا" في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بوباء "الكوليرا"، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للحالات المثبتة ارتفع إلى 663 في حين أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة علماً أنّ العدد التراكمي للوفيات هو 23.

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