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لبنان

هذه آخر مُستجدات إصابات "كورونا" و "الكوليرا" في لبنان

Lebanon 24
17-12-2022 | 12:52
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بوباء "الكوليرا"، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للحالات المثبتة ارتفع إلى 663 في حين أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة علماً أنّ العدد التراكمي للوفيات هو 23.
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وفي ما خصّ "كورونا"، فقد أعلنت الوزارة عن تسجيل 70 إصابة جديدة رفع العدد التراكمي للحالات المُثبتة إلى 1221640، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.
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