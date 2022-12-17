الموت يُغيب صحفياً وباحثاً لبنانياً لامعاً في أميركا.. من هو؟

غيّب الموت الزميل الصحفي والكاتب والباحث محمد باقر شرّي الذي وافته المنية في الولايات المتحدة الأميركية.

ونعى المكتب الإعلامي المركزي في حركة "أمل" شرّي في بيانٍ له، اليوم السبت، متقدماً من عائلته وذويه والأسرة الصحافية بالعزاء.

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"لبنان24" يتقدّم من أسرة شرّي بأحرّ التعازي، ويسأل الله أن يلهمها الصبر والسّلوان.