مُفاجأة عن الكهرباء في لبنان.. ما علاقة "السوريين"؟

بثت قناة الـ"MTV"، اليوم السبت، تقريراً يسردُ حقائق انعكاسات النزوح السوري على لبنان.

وبحسب التقرير، فإنّ وجود النازحين السوريين في لبنان يزيدُ ثقلاً عليه وسط أزمته الاقتصادية والاجتماعية، كاشفاً أن تأثير النزوح على مختلف القطاعات اللبنانية خطيرٌ جداً أبرزها الكهرباء.

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وأشار التقرير إلى أن أحدث الدراسات لتقييم تأثير أزمة النزوح على قطاع الطاقة في لبنان، تُبيّن أن السوريين يستهلكون 500 ميغاواط من الطاقة المنتجة في لبنان، ما يؤدي إلى خسارة نحو 350 مليون دولار من الميزانية الوطنية السنويّة.

وفعلياً، فإنّ الطاقة لدى السوريين غير مدعومة من الجهات المانحة التي لا تتدخل بها قبل تطبيق الإصلاحات المطلوبة، فيما العجز تتكبّده حصراً الدولة اللبنانية.

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