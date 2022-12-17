وزير الثقافة افتتح القرية الميلادية لمؤسسة كاريتاس لبنان في دير القمر

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وفي كلمة لها، قالت القواس: "ان رمزية المناسبة التي تمثل ميلاد سيدنا يسوع المسيح (عليه السلام ) تشعرنا بانه معنا، وكم نحن بحاجة في هذا الزمن الصعب خاصة في لبنان الى مخلّص في قلب كل منا للتغلب على الصعوبات التي نمر بها، فنحن بحاجة لرعاية روح القدس لنصنع المعجزة، وما نراه هنا اليوم في هذه القرية الميلادية يحيي الحب والمحبة في القلب ويحيي الروح في لقاء جمع العطاء والايمان التي تمثله كاريتاس، والابداع من قبل وزارة الثقافة والروح مجسدة بالحب الجامع وحضور الآباء الاجلاء معنا، هذه القرية الميلادية أنجزها الحب والعزم والتعاون وخلق الفرص من قلب الصعوبات لتجاوز العراقيل".وأضافت: "وفي هذه المناسبة لا يسعني الا ان اشير الى الفرص والمناسبات التي يعمل عليها وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى للتغلب على الصعوبات وانجاز المشاريع الثقافية المهمة وكذلك الامر بالنسبة للكونسرفتوار الذي تتحول فيه الصعوبات الى إبداع خلاق في سعي لتحقيق ما نصبو اليه، مؤكدة ان الايمان بما نعمل لاجله لا بد ان يتحقق وهذا ما حصل في القرية الميلادية".