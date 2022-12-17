Advertisement

لبنان

وزير الثقافة افتتح القرية الميلادية لمؤسسة كاريتاس لبنان في دير القمر

Lebanon 24
17-12-2022 | 15:26
A-
A+
Doc-P-1020956-638069128904723841.jpg
Doc-P-1020956-638069128904723841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتح وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى القرية الميلادية في دير القمر لمؤسسة كاريتاس لبنان - اقليم الشوف الأعلى ممثلًا برئيسة الكونسرفتوار الوطني الدكتورة هبة القواس.

وفي كلمة لها، قالت القواس: "ان رمزية المناسبة التي تمثل ميلاد سيدنا يسوع المسيح (عليه السلام ) تشعرنا بانه معنا، وكم نحن بحاجة في هذا الزمن الصعب خاصة في لبنان الى مخلّص في قلب كل منا للتغلب على الصعوبات التي نمر بها، فنحن بحاجة لرعاية روح القدس لنصنع المعجزة، وما نراه هنا اليوم في هذه القرية الميلادية يحيي الحب والمحبة في القلب ويحيي الروح في لقاء جمع العطاء والايمان التي تمثله كاريتاس، والابداع من قبل وزارة الثقافة والروح مجسدة بالحب الجامع وحضور الآباء الاجلاء معنا، هذه القرية الميلادية أنجزها الحب والعزم والتعاون وخلق الفرص من قلب الصعوبات لتجاوز العراقيل".
Advertisement

وأضافت: "وفي هذه المناسبة لا يسعني الا ان اشير الى الفرص والمناسبات التي يعمل عليها وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى للتغلب على الصعوبات وانجاز المشاريع الثقافية المهمة وكذلك الامر بالنسبة للكونسرفتوار الذي تتحول فيه الصعوبات الى إبداع خلاق  في سعي لتحقيق ما نصبو اليه، مؤكدة ان الايمان بما نعمل لاجله لا بد ان يتحقق وهذا ما حصل في القرية الميلادية".


 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-12-17
16:44 | 2022-12-17
16:41 | 2022-12-17
16:36 | 2022-12-17
15:54 | 2022-12-17
15:39 | 2022-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website