تجوّل من دون أوراق قانونية فأوقفه الجيش.. وهذا ما ضُبط بحوزته (صور)

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش–مديرية التوجيه البيان الآتي:‏"أوقفت قوّة من الجيش في بلدة جرد نحلة- بعلبك السوري (ه.ا) لتجوله دون أوراق قانونية وقد ضبطت بحوزته 100 كيلو من حشيشة الكيف موضبة داخل 75 كيساً. ‏ ‏سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".‏