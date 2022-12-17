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لبنان

تجوّل من دون أوراق قانونية فأوقفه الجيش.. وهذا ما ضُبط بحوزته (صور)

Lebanon 24
17-12-2022 | 16:36
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صدر عن قيادة الجيش–مديرية التوجيه البيان الآتي:‏

"أوقفت قوّة من الجيش في بلدة جرد نحلة- بعلبك السوري (ه.ا) لتجوله دون أوراق قانونية وقد ضبطت بحوزته 100 كيلو من حشيشة الكيف موضبة داخل 75 كيساً. ‏  ‏
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سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".‏
 
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